Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты говорили и о возобновлении авиасообщения между странами

Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили эскалацию напряженности в Нагорном Карабахе. Президенты России и Белоруссии обменялись мнениями по широкому кругу международных и двусторонних проблем.

"Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий", - сообщило агентство БелТА.

По данным агентства, главы государств обсудили широкий круг тем. В частности, Путин и Лукашенко обсудили дальнейшие шаги по нормализации транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Речь идет об авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте.

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