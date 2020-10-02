ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поддержал заразившегося коронавирусом Трампа

13:27
  • пятница
  • 02 октября 2020

Президент России уверен, что оптимизм поможет хозяину Белого дома побороть вирус

Дональд Трамп и его супруга Мелания - заразились коронавирусом. Владимир Путин направил американскому лидеру телеграмму в которой пожелал ему и первой леди скорейшего выздоровления, передает "ТВ Центр".

Врач рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Трампа
В Чехии вводят режим ЧС из-за коронавируса

Президент выразил уверенность, что присущая Трампу жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм - помогут справиться с опасным вирусом.

Глава Белого дома сделал тест после того, как стало известно о болезни его ближайшей советницы, которая летала с ним на встречи с избирателями и дебаты с Байденом. По словам лечащего врача Трампа, сейчас он и его жена чувствуют себя хорошо. Карантин они проходят вместе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.