Путин поддержал заразившегося коронавирусом Трампа

Президент России уверен, что оптимизм поможет хозяину Белого дома побороть вирус

Дональд Трамп и его супруга Мелания - заразились коронавирусом. Владимир Путин направил американскому лидеру телеграмму в которой пожелал ему и первой леди скорейшего выздоровления, передает "ТВ Центр".

Президент выразил уверенность, что присущая Трампу жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм - помогут справиться с опасным вирусом.

Глава Белого дома сделал тест после того, как стало известно о болезни его ближайшей советницы, которая летала с ним на встречи с избирателями и дебаты с Байденом. По словам лечащего врача Трампа, сейчас он и его жена чувствуют себя хорошо. Карантин они проходят вместе.

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