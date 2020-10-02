В России стартовала экологическая акция "ЭкоТолк"

Для участников подготовили специализированный тест

По всей стране стартовала образовательная акция "ЭкоТолк". Она объединяет всех неравнодушных к теме охраны окружающей среды.

Центральной дискуссионной площадкой стал "Аптекарский огород" в Москве. Для участников подготовили специализированный тест. Вопросы зачитывали звёздные гости. К увлекательной викторине, которая транслировалась в онлайн-режиме, присоединились и активисты из других регионов.

"Мы недооцениваем, на самом деле, что самое важное. Мы бережно охраняем золото, которое может быть со временем никому не нужно, а бездарно относимся к самому большому богатству - к лесу, к воде, к воздуху, и всему, что с этим связано. Поэтому благодарны тем, кто сегодня организовал эту удивительную акцию. Надеюсь, что она будет всех нас вовлекать в самый удивительный мир сохранения планеты Земля для будущих детей и внуков", - сказал член президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

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