Депутат МГД Орлов: Москва поддерживает и развивает сеть учреждений среднего профобразования

Город формирует поколение людей, готовых своими руками создавать что-то новое

Председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов заявил, что столица поддерживает и развивает сеть учреждений среднего профессионального образования. По его словам, они берут свое начало еще в советские времена всеобщей индустриализации.

"Столица сильна традициями профессиональной подготовки, много столетий подряд наш город был крупнейшим ремесленным, а затем и промышленным центром России. С Москвой ассоциируется целое созвездие ярчайших имен - Владимир Шухов, Сергей Королев, другие выдающиеся инженеры, изобретатели, рационализаторы", - рассказал Орлов агентству "Москва".

Ученики учреждений среднего профессионального образования не просто наблюдают за техническим прогрессом, а двигают его, отметил депутат.

"Иными словами, в "лихие 90-е" мы не только не потеряли уникальную ремесленную и инженерную школу, но основательно укрепили кузницу квалифицированных кадров", - отметил Орлов.

Он заявил, что Россия идет по прогрессивному пути, формируя поколение людей, которым под силу проанализировать солидный объем практической информации и своими руками создать что-то новое. Этим они отличаются от большинства молодых людей Запада, которые привыкли только потреблять.

"Провальная стратегия, - констатировал Степан Орлов. - А у нас, в России, и в частности в Москве, усилиями 18-20-летних ребят идут в рост перспективные технологические стартапы, талантливые разработчики сами становятся основателями целых технологий и даже отраслей. Им, без всяких оговорок, принадлежит будущее".

Депутат напомнил, что Москва уже восьмой год участвует в движении WorldSkills International, которое позволяет оценить уровень предпрофессиональной и профессиональной подготовки юных горожан. Город лидирует по числу высококлассных рабочих, разработчиков, инженеров.

"WorldSkills поднимает, увы, все же несколько утерянный престиж рабочих профессий и навыков в общественном сознании. Благодаря данному движению, тысячи молодых граждан понимают, что отнюдь не всем стоит идти по пути серьезной академической науки - реноме создателя неких новых вещей, важных инфраструктурных решений, меняющих качество жизни, тоже весьма почетно и интересно. Такие люди сегодня крайне востребованы", - сказал Орлов.

Московская сборная заняла первое место на VIII национальном чемпионате WorldSkills Russia. При этом ребята хорошо показали себя не только в "классических" профессиях. Например, Игорь Васильцев из колледжа связи №54 получил первое место в номинации "Машинное обучение и большие данные", а Никита Силуянов из политехнического колледжа имени Годовикова победил в номинации "Проектирование нейроинтерфейсов". Владислава Федорова, которая учится в политехническом колледже имени Годовикова, завоевала "золото" в компетенции "Инженерия космических систем".

"Это веский повод для гордости за представителей молодого поколения столицы, показавших серьезные результаты и в общеобразовательных дисциплинах, и в профессиональной подготовке. В общей сложности юные москвичи завоевали свыше 120 золотых, почти 50 серебряных и 13 бронзовых медалей. Что особенно важно, наши ребята продемонстрировали отличные профнавыки в самой широкой гамме: в прямом смысле слова от молотка и рубанка до программируемого 3D-принтера последней модели. Именно такая молодежь - активная, подкованная во всех областях человеческой деятельности - динамично меняет сегодня жизнь вокруг нас", - заключил Степан Орлов.

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