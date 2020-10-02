Участок "синей" ветки Московского метро откроют досрочно

Работы удалось завершить на три раньше

Хорошие новости для пассажиров Арбатско-Покровской ветки метро: уже завтра досрочно откроется участок от станции "Молодежной" до "Парка Победы". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин у себя в твиттере.

Часть синей ветки закрывали из-за строительства Большой кольцевой линии. Для прокладки нового тоннеля под действующей платформой "Кунцевская" нужно было приостановить движение поездов до 6 октября. Работы велись круглосуточно, что позволило завершить их на три дня раньше срока.

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