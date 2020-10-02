Перенервничавшая медведица напала на ребенка в Реутове

ЧП произошло в цирке-шапито

В подмосковном Реутове медведица напала на дрессировщика и его 12-летнего сына. Все произошло накануне вечером в цирке-шапито. Благодаря реакции отца серьёзных последствий удалось избежать.

Дрессировщик Максим Маслянов успокаивает своих подопечных, которые сейчас сидят в клетках. Мужчина признаётся, что медведицы нервничают не меньше него. Варя стала виновницей такого повышенного внимания к этому цирку шапито. Накануне вечером после представления животное напало на дрессировщика и его сына.

Инцидент с цирковым медведем произошёл уже после представления, когда зрители покинули зал, а животное вели в вольер. По словам дрессировщика, по пути к клетке медведица увидела незнакомую собаку и у неё проснулось игривое настроение. Но по воле случая рядом оказался сын дрессировщика, который и попал под тяжёлую лапу зверя.

При падении мальчик ударился голой о металлический прицеп и рассёк лоб. Также на теле и руках 12-летнего Саши несколько царапин от когтей зверя.

За 11 лет работы такое произошло впервые, признаются в цирке. Животные всегда вели себя спокойно. Максим Маслянов - представитель цирковой династии в пятом поколении. Воспитанием животных занимается всю жизнь и свои знания сейчас передаёт сыновьям.

"Это свойственно для любых зверей, не только дрессированных. Сейчас тем более у медведей идет гулка. У меня медведи молодые, им по 5 лет. Они сейчас формируются и вот так проявляют свои здоровые инстинкты", - говорит Маслянов.

Номера с участием медведей на ближайшие представления отменены. Максим показывает повреждения на пальцах. Ему тоже досталось. Говорит, что это следы от поводка. В момент эмоционального всплеска медведица дёрнула кожаный ремень и он оставил ожоги. В цирке сейчас работают сотрудники прокуратуры. Они проверяют условия содержания животных, а также разрешительную документацию.

"Предмет проверки - соблюдение законодательства по содержанию и использованию диких животных , а также соблюдение законодательства об охране труда. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц и решен вопрос о мерах прокурорского реагирования", - сообщил заместитель прокурора Реутова Дмитрий Точилкин.

Проверку проводит и Следственный комитет. Криминалисты осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Останавливать программу из-за инцидента цирк не собирается. Там надеются, что в ближайшее время на арене снова появится и номер с выступлением медведиц – Даши и Вари.

Илья Данильцев, Роман Логунов и Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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