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Под Москвой уничтожили почти тысячу игровых автоматов

15:19
  • пятница
  • 02 октября 2020

Их изъяли из подпольных казино

Почти 900 игровых аппаратов уничтожили сегодня на специальном полигоне в Москве.  Об этом сообщает "ТВ Центр".

Под ковш спецтехники попали так называемые "однорукие бандиты", системные блоки, мониторы, а также рулетки и покерные столы. Всё это было изъято из подпольных казино.

Столичные полицейские постоянно выявляют подобные заведения по всему городу. Только за первое полугодие удалось закрыть 30 нелегальных клубов. Возбуждено свыше 10 уголовных дел. А организаторов теперь ждут суды.

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