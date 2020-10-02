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"Современник" открыл юбилейный сезон

15:22
  • пятница
  • 02 октября 2020

Театр приготовил несколько премьер

"Современник" открыл 65-й сезон. Зрителей ждут сразу несколько премьер, первая - уже сегодня вечером. Покажут "Собрание сочинений" по новой пьесе Евгения Гришковца, которая ещё не ставилась ни в одном театре и даже не публиковалась.

Затем представят спектакль "Живой" по текстам Виктора Цоя. Зрители увидят "Театр" по Сомерсету Моэму и "Орестею" по Эсхилу в новой трактовке. В афише: и полюбившиеся постановки, где заняты не только звёзды, но и новое поколение по-прежнему современного театра.

 

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