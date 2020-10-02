Голикова напомнила нарушителям режима об угрозе самоизоляции

Маски и перчатки – необходимая мера

Избежать введения режима самоизоляции в России можно одним способом – соблюдая масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что около 85% россиян, у которых выявили коронавирусную инфекцию, не соблюдали меры безопасности.

"Я бы хотела еще раз, как и в январе, и феврале, обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдать все меры безопасности, социального дистанцирования, ношения масок, перчаток и так далее… У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами… или мы идем в самоизоляцию", - заявила вице-премьер.

Голикова подчеркнула: очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависит от следования граждан рекомендациям. Власти, со своей стороны, заново вводить ограничительные меры не желают и не собираются, заключила вице-премьер.

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