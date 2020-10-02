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Депутат МГД Наталия Метлина: Необходима ревизия проблемных в плане безопасности участков дорог

14:02
  • пятница
  • 02 октября 2020

Зачастую водители игнорируют правила дорожного движения

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина уверена, что на проблемных участках дорог следует вводить пассивные меры безопасности. По ее словам, нужно менять отношение водителей к скоростному режиму в городе.

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"Нужна ревизия таких мест. Не должно быть в густонаселенном городе, ни в его центре, ни в спальных районах многополосных магистралей без единого препятствия. Широкая, свободная дорога - это значит, водитель увеличивает скорость и теряет бдительность. Дорожники приводят хорошие примеры: благодаря ограждению на Ярославском шоссе, установленному от Северянинского путепровода до МКАД, число ДТП с погибшими на этом участке сократилось до нуля. Раньше на этом участке набиралось до 30 происшествий со смертельными исходами. Нужно ли доводить до трех десятков автокатастроф, чтобы увидеть, что разделители нужны на Кутузовском проспекте или на Садовом? Думаю, нет", - заявила Метлина.

По мнению парламентария, быстрая езда допустима для скорых, пожарных и других экстренных служб. А рядовые граждане, которые позволяют себе разгоняться на личных автомобилях в черте города до 100км/ч – преступники.

Депутат напомнила про недавнюю аварию на Остожженке, когда из-за неосторожности водителя несколько человек на всю жизнь остались инвалидами.

"Только потому что у кого-то нет собственного внутреннего тормоза. А без этого городская улица превращается из безопасного места в гонки без выживания. Людей, превышающих скорость, на дорогах непозволительно много. Их не останавливают штрафы: многие их получают и радуются, имея возможность оплатить их со скидкой 50%. Мы к этому привыкли, но это ненормально", - подчеркнула Метлина.

Она добавила, что недавно в Москве было отремонтировано 80 км барьерных ограждений, поврежденных в ДТП. Все эти отбойники стали препятствиями, вставшими на пути водителей, которые не справились с управлением.

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