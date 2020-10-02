Врач оценил шансы Трампа переболеть коронавирусом в легкой форме

Американский лидер заразился коронавирусом

Директор израильской клиники пульмонологии ашдодской больницы Ассута Даниэль Старобин считает, что у заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа могут возникнуть осложнения из-за возраста и лишнего веса.

Медик отметил, что хоть у американского лидера и есть шансы переболеть COVID-19 в легкой форме, но солидный воздух и лишние килограммы ставят его в группу риска.

"У него да, есть избыточный вес. Он человек немолодой, старше 70. По этим факторам - возраст и избыточный вес - он находится в группе риска. Но в принципе, даже если у него есть хронические заболевания, это не говорит, что он обязательно будет болеть в тяжелой форме. Болезнь может пройти легко. Естественно, что в его возрасте вероятность, что могут быть неприятности, намного выше", - заявил Старобин.

Врач отметил, что осложнения при коронавирусе чаще всего встречаются именно у людей из группы риска. Поэтому у первой леди Америки Меланьи Трамп меньше вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме, передает РИА Новости.

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