Центр Гамалеи установит в местах скопления людей уловитель вирусов

Прибор определяет превышение концентрации патогенных объектов

Приборы, определяющие наличие опасных биологических объектов в воздухе, появятся в октябре в общественных местах и на транспорте. Уловитель вирусов разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Это устройство, которое позволяет определить наличие в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов совершенно разной природы - вирусов, бактерий, токсинов. Прибор может работать без прямого участия человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов", - сообщил журналистам заведующий отделом природно-очаговых инфекций Центра Гамалеи Артем Ткачук. Эксперт подчеркнул, что аппарат определит и наличие коронавируса.

Ткачук пояснил, что устройство позволяет охватить площадь не менее 100 квадратных метров. Оно оснащено специальным триггером, который отслеживает в режиме реального времени превышение опасной концентрации и срабатывает в течение нескольких секунд. Уже в октябре прибор появится в аэропортах, метрополитене и нескольких крупных зданиях, которые хотят разместить такое оборудование для контроля вентиляции, передает "Интерфакс".

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