Россия получит $100 млн за проведение ЧМ-2018

Уже известно, куда пойдет часть средств

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия получит от Международной федерации футбола (ФИФА) 100 миллионов долларов за проведение чемпионата мира в 2018 году.

"В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе [программа наследия]- с $60 млн до $100 млн", - сказал Дюков ТАСС.

По его словам, более половины этой суммы пойдет в региональные центры РФС для создания объектов всесезонной инфраструктуры, в том числе малоформатных манежей.

Как сказал Дюков, РФС двое увеличил сумму финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям.

Напомним, в 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу. Матчи ЧМ прошли в 12 городах страны. В прошлом году президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что мундиаль в России стал самым красивым на его памяти.

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