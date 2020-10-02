ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия получит $100 млн за проведение ЧМ-2018

14:28
  • пятница
  • 02 октября 2020

Уже известно, куда пойдет часть средств

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия получит от Международной федерации футбола (ФИФА) 100 миллионов долларов за проведение чемпионата мира в 2018 году. 
Собянин рассказал о создании футбольных стадионов во всех округах столицы

"В переговорном процессе с ФИФА нам почти вдвое удалось увеличить сумму финансирования по этой программе [программа наследия]- с $60 млн до $100 млн", - сказал Дюков ТАСС

По его словам, более половины этой суммы пойдет в региональные центры РФС для создания объектов всесезонной инфраструктуры, в том числе малоформатных манежей. 

Как сказал Дюков, РФС двое увеличил сумму финансовой помощи региональным федерациям футбола и межрегиональным объединениям. 

Напомним, в 2018 году Россия провела чемпионат мира по футболу. Матчи ЧМ прошли в 12 городах страны. В прошлом году президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что мундиаль в России стал самым красивым на его памяти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские болельщики
Российские болельщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.