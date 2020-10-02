"Райффайзенбанк" оштрафуют за нарушение мер профилактики COVID-19

В отделении не было даже разметки для соблюдения дистанции

Сегодня сотрудники ОАТИ побывали в одном из коммерческих банков в центре Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на столичный оперативный штаб.

К их визиту здесь явно не были готовы. На входе никому не измеряли температуру, на полу нет специальной разметки для соблюдения социальной дистанции, а персонал и посетители если и носят маски, то в лучшем случае на подбородке. Теперь организации придется заплатить крупный штраф.

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