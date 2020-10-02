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"Меня спасла кошка": Чичерина рассказала, как выбралась из-под обстрела

15:08
  • пятница
  • 02 октября 2020

Певица приехала в Карабах

Юлия Чичерина, попавшая под обстрел в Нагорном Карабахе, смогла выбраться без ранений. "Она выбралась из обстрела. Жива, здорова, с ней все в порядке", - рассказал директор исполнительницы Ларион Колесов.
Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Чичерина направилась в Карабах, чтобы поддержать независимость непризнанной республики, а также принять участие в посвященном этому мероприятии, передает ТАСС.

"Мы уже пересекли границу, мы были здесь, в Карабахе. […] Машины остановились, прятаться было негде. Мы спрятались под навесиком таким от закрытой торговой лавочки. Я видела, как прячутся бабули, дети. Меня спасла кошка: я увидела, что кошка спокойно сидит, и пошла, села к кошке", - рассказала певица.

27 сентября в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие среди гражданского населения и военных. В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. Армения и Азербайджан объявили мобилизацию, в Азербайджане также введено военное положение. Ряд государств отреагировали ка конфликт и призвали стороны к сдержанности.

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Юлия Чичерина
Юлия Чичерина
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