ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил РАНХиГС с 10-летием со дня создания

14:48
  • пятница
  • 02 октября 2020

Президент встретился с ректором академии

Владимир Путин в Кремле провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Мау. Беседу президент начал с поздравления коллективу академии, которой в этом году исполнилось 10 лет, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: "За эти годы Академия превратилась в очень крупный центр подготовки кадров. Свыше 200 тысяч человек по разным программам обучаются. Поэтому это, конечно, очень большая, серьезная работа. И начать наш сегодняшний разговор хотел бы как раз с этой темы, а именно с темы подготовки кадров в самом широком смысле слова, и в том числе кадрового резерва".

Владимир Мау: "Конечно, наш основной мандат – это подготовка кадров для государственного и муниципального управления, точнее, для системы публичной власти. Если говорить о госслужащих, то ежегодно в академии обучается порядка 50–60 тысяч государственных служащих. Благодаря вашим поручениям и поддержке в тесном сотрудничестве с Администрацией Президента, мы сейчас реализуем уникальные флагманские программы для всей системы госуправления".

Среди выпускников академии - два вице-премьера, 12 федеральных министров, генпрокурор. Вуз формирует региональные управленческие команды, а также ведёт социальные и бизнес-проекты и дает возможность уже взрослым людям переориентироваться на перспективные специальности.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Мау
Владимир Путин и Владимир Мау
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.