Путин поздравил РАНХиГС с 10-летием со дня создания

Президент встретился с ректором академии

Владимир Путин в Кремле провёл встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимиром Мау. Беседу президент начал с поздравления коллективу академии, которой в этом году исполнилось 10 лет, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: "За эти годы Академия превратилась в очень крупный центр подготовки кадров. Свыше 200 тысяч человек по разным программам обучаются. Поэтому это, конечно, очень большая, серьезная работа. И начать наш сегодняшний разговор хотел бы как раз с этой темы, а именно с темы подготовки кадров в самом широком смысле слова, и в том числе кадрового резерва".

Владимир Мау: "Конечно, наш основной мандат – это подготовка кадров для государственного и муниципального управления, точнее, для системы публичной власти. Если говорить о госслужащих, то ежегодно в академии обучается порядка 50–60 тысяч государственных служащих. Благодаря вашим поручениям и поддержке в тесном сотрудничестве с Администрацией Президента, мы сейчас реализуем уникальные флагманские программы для всей системы госуправления".

Среди выпускников академии - два вице-премьера, 12 федеральных министров, генпрокурор. Вуз формирует региональные управленческие команды, а также ведёт социальные и бизнес-проекты и дает возможность уже взрослым людям переориентироваться на перспективные специальности.





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