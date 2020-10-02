Виторган пожаловался на маленькую пенсию

Прожить на нее невозможно, заявил артист

Эммануилу Виторгану приходится подрабатывать, чтобы покрыть свои расходы. Народный артист России пожаловался, что прожить на маленькую пенсию невозможно.

Точный размер своей пенсии Виторган назвать затруднился – но припомнил, что народные артисты России получают прибавку в размере 30 тысяч рублей. А его ежемесячное пособие - около 50 тысяч. Хотя, по словам артиста, любой пенсионер в любой стране сегодня размером своей пенсии недоволен.

Виторган признался, что ему приходится подрабатывать, чтобы покрыть все расходы. По словам актера, иногда он соглашается принять участие в съемках. Дополнительные финансы необходимы, чтобы оплатить содержание дома, Культурного центра Эммануила Виторгана в Москве, заявил артист в интервью газете "Взгляд".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"