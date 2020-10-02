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Виторган пожаловался на маленькую пенсию

15:13
  • пятница
  • 02 октября 2020

Прожить на нее невозможно, заявил артист

Эммануилу Виторгану приходится подрабатывать, чтобы покрыть свои расходы. Народный артист России пожаловался, что прожить на маленькую пенсию невозможно.
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Точный размер своей пенсии Виторган назвать затруднился – но припомнил, что  народные артисты России получают прибавку в размере 30 тысяч рублей. А его ежемесячное пособие - около 50 тысяч. Хотя, по словам артиста, любой пенсионер в любой стране сегодня размером своей пенсии недоволен.

Виторган признался, что ему приходится подрабатывать, чтобы покрыть все расходы. По словам актера, иногда он соглашается принять участие в съемках. Дополнительные финансы необходимы, чтобы оплатить содержание дома, Культурного центра Эммануила Виторгана в Москве, заявил артист в интервью газете "Взгляд".

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