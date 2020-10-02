Депутат МГД Щитов: Москва может гордиться полным покрытием сети Wi-Fi на общественном транспорте

Надежный доступ в интернет стал стандартной опцией для пассажиров

Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов сообщил, что до конца года доступ к интернету через Wi-Fi появится во всех автобусах, электробусах и трамваях сети "Магистраль".

В "Магистраль" входят маршруты, формирующие каркас наземного транспорта Москвы, а также многие межрайонные и внутрирайонные маршруты. "В салонах и вагонах установят оборудование нового поколения - более скоростное: с ним пассажиры смогут без задержек слушать музыку, пользоваться социальными сетями и мессенджерами, смотреть видео", - заявил Кирилл Щитов.

По его словам, сегодня надежный доступ в интернет - это уже стандартная опция для пассажиров общественного транспорта столицы. Доступ к Сети через Wi-Fi остается бесплатным, но за отключение рекламы нужно платить абонентскую плату, напомнил депутат.

Кирилл Щитов отметил, что 20 лет назад доступ в интернет считался дорогостоящей услугой, без которой многие могли обойтись. Но за два десятилетия все изменилось.

"Сейчас подключение к сети превратилось в одну из базовых коммунальных услуг, востребованных практически всеми. В последние годы к рабочим, образовательным, развлекательным функциям интернета добавились новые. Именно онлайн-инструменты стали основным каналом коммуникации москвичей с городскими ведомствами и службами. Портал mos.ru, сервисы госуслуг, Единая диспетчерская служба и многие другие цифровые сервисы стали наиболее оперативным и удобным способом сообщить о проблеме, получить справку или паспорт. Более того, доступ к интернету сейчас становится необходим и для управления личными системами "умного дома", продвинутыми автомобильными сигнализациями и другими сервисами. Именно поэтому так важно, чтобы покрытие Wi-Fi действовало везде, где бы ни находился пассажир общественного транспорта", - объяснил Кирилл Щитов.

Доступ к интернету через Wi-Fi важен также для туристов, которые прокладывают маршрут с использованием метро, автобусов, электробусов, трамваев, такси и даже велопроката. Путешественники могут воспользоваться сервисом "Узнай Москву" - лучшим онлайн-гидом по городу, который рассказывает о достопримечательностях на выбранном маршруте. Кроме того, Wi-Fi в транспорте нужен туристам для того, чтобы открыть онлайн-карту и переводчик. А в случае кого-либо ЧП все подключенные к сети абоненты получают своевременное предупреждение, сообщил Щитов.

Он сказал, что мало где в мире можно найти такое полное интернет-покрытие с единым именем беспроводной сети на общественном транспорте, как в Москве.

"Wi-Fi на общественном транспорте, покрытие которого теперь становится полным - это одно из достижений, которыми Москва может сейчас гордиться. Полного интернет-покрытия с единым именем беспроводной сети, с которым можно чувствовать себя в буквальном смысле как дома, не задумываясь о подключении - не существует на общественном транспорте практически нигде в мире", - заявил депутат.

Он добавил, что в Москве работает одна из самых простых систем аутентификации пользователя: нужно всего лишь один раз ввести в систему номер своего телефона, чтобы потом выходить в Сеть так же быстро, как дома.

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