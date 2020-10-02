Кремль раскрыл подробности беседы Путина с Лукашенко

Особое внимание уделено конфликту в Нагорном Карабахе

Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре уделили особое внимание обострению конфликта в Нагорном Карабахе. Также президенты России и Белоруссии обсудили реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября.

Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В первую очередь - за решение о поставках в Белоруссию в приоритетном порядке российской вакцины от COVID-19.

Лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии. Путин и Лукашенко констатировали, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Президенты рассмотрели и ситуацию в Белоруссии, которая сложилась в республике после президентских выборов. Лидеры уверены, что проблемы в скором времени будут урегулированы, сообщается на сайте Кремля.

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