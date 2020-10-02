Возмутивший москвичей памятник Есенину могут убрать в ноябре

Скульптуру сочли насмешкой над поэтом

В центре Москвы на территории музея Сергея Есенина появился памятник поэту. Открытие приурочено к его 125-летнему юбилею. Скульптура настолько необычна, что вызвала множество споров, передает "ТВ Центр".

Автор утверждает, что изобразил поэта в образе ангела со сломанными крыльями. Композицию он назвал "Реквием по Есенину". Одни москвичи считают памятник произведением искусства, другие - насмешкой над Есениным и даже требуют монумент демонтировать.

В самом музее заверили, что скульптура - часть экспозиции и будет находиться на открытой площадке до ноября. Пока не решат, какую часть собрания она сможет дополнить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"