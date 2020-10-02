В Подмосковье проверили соблюдение масочного режима в магазинах и ТЦ

Власти региона усилили контроль за профилактикой COVID-19

В Подмосковье власти приняли решение усилить в магазинах и торговых центрах контроль за соблюдением мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Мы активизировали мониторинг, только за последние три дня проверено 67 магазинов в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск" - сообщил он.

Разин отметил, что на некоторых из проверяемых объектов выявлены нарушения – покупатели и сотрудники магазинов не носили средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в Московской области выявлено 74076 случаев коронавируса, 56610 человек выздоровело, 1351 пациент скончался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"