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В Подмосковье проверили соблюдение масочного режима в магазинах и ТЦ

15:28
  • пятница
  • 02 октября 2020

Власти региона усилили контроль за профилактикой COVID-19

В Подмосковье власти приняли решение усилить в магазинах и торговых центрах контроль за соблюдением мер, направленных на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

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"Мы активизировали мониторинг, только за последние три дня проверено 67 магазинов в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск" - сообщил он.

Разин отметил, что на некоторых из проверяемых объектов выявлены нарушения – покупатели и сотрудники магазинов не носили средства индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА Новости.

На сегодняшний день в Московской области выявлено 74076 случаев коронавируса, 56610 человек выздоровело, 1351 пациент скончался.

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