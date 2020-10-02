После убийства воспитательницы на глазах детей возбудили дело о халатности

Детский сад работал с нарушениями

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту убийства воспитательницы в детском саду Воскресенска.

Как сообщили в прокуратуре, проверка выявила многочисленные нарушения в обеспечении охраны и безопасности дошкольного учреждения. В частности, садик охранял только один человек, камеры видеонаблюдения находились в нерабочем состоянии и не все помещения были оборудованы охранной сигнализацией.

Помимо этого, сотрудники детского сада впустили внутрь постороннего, хотя это запрещено, передает РИА Новости.

Убийство произошло 31 августа. Муж воспитательницы проник в детский сад и зарезал супругу на глазах воспитанников. 53-летнего преступника оперативно задержали. В ходе допроса он заявил, что совершил преступление на почве ревности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"