Снигирь показала редкое фото с Цыгановым

Они почти не появляются вместе на публике

Актриса Юлия Снигирь опубликовала в Instagram фото со своим возлюбленным - актером Евгением Цыгановым.

Снигирь и Цыганов посетили 42-й Московский международный кинофестиваль, церемония открытия которого прошла в кинотеатре "Россия". Возлюбленные редко появляются вместе на публике, поэтому они привлекли всеобщее внимание.

Юлия Снигирь вышла на красную дорожку в довольно откровенном платье лимонного оттенка, тогда как Евгений Цыганов надел повседневные вещи. Судя по фото, актер совсем не хотел позировать перед камерами. Он не улыбался, а в какой-то момент прикрыл глаза конвертом.

Эта фотография - с закрывшим глаза Цыгановым - и попала в Instagram Снигирь. "Волшебный вечер", - написала актриса.

- Вторая фотка - это история моих фото с мужем, - пишут в Сети по поводу поведения Цыганова.

- Ахах. Ваш муж. Вы прекрасны! Очень нравитесь Вы и Евгений.

- Юля шикарна! А мужик рядом, как из гаража прибежал…

Напомним, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже пять лет. Они воспитывают сына. У актера также есть семь детей от актрисы Ирины Леоновой.

Снигирь редко показывает снимки с Цыгановым. Возможно, она не хочет лишний раз вызывать агрессию со стороны хейтеров, которые заклеймили ее разлучницей после того, как Цыганов ушел от Леоновой.

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