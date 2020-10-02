ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медики определили, влияют ли маски на концентрацию СО2 в организме

15:59
  • пятница
  • 02 октября 2020

Многие люди жалуются, что в маске "невозможно дышать"

Врачи из Соединенных Штатов решили проверить, как меняется концентрация углекислого газа в крови здоровых людей и носителей болезней легких. Медики пришли к выводу, что регулярное ношение респираторов и защитных масок никак не влияет на повышение концентрации CO2 в организме человека, передает издание Annals of the American Thoracic Society.

Центр Гамалеи установит в местах скопления людей уловитель вирусов
"Мы наблюдаем резкий рост": к чему приводит несоблюдение масочного режима

"Наши опыты показывают, что маски оказывают нулевой эффект на процесс обмена газами в нормальных условиях, к примеру, в состоянии покоя или при спокойной ходьбе", - заявил исследователь Майкл Кампос.

Он добавил, что люди ощущают дискомфорт и затрудненное дыхание при ношении масок не из-за нарушения газообмена и нехватки, а потому что легким приходится прилагать больше усилий для вдохов и выдохов.

Ранее в Москве и Подмосковье власти начали проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. В ходе рейдов проверяющие обнаружили ряд нарушений, из-за которых некоторые столичные магазины были закрыты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в респираторах
Люди в респираторах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.