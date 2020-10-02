Медики определили, влияют ли маски на концентрацию СО2 в организме

Многие люди жалуются, что в маске "невозможно дышать"

Врачи из Соединенных Штатов решили проверить, как меняется концентрация углекислого газа в крови здоровых людей и носителей болезней легких. Медики пришли к выводу, что регулярное ношение респираторов и защитных масок никак не влияет на повышение концентрации CO2 в организме человека, передает издание Annals of the American Thoracic Society.

"Наши опыты показывают, что маски оказывают нулевой эффект на процесс обмена газами в нормальных условиях, к примеру, в состоянии покоя или при спокойной ходьбе", - заявил исследователь Майкл Кампос.

Он добавил, что люди ощущают дискомфорт и затрудненное дыхание при ношении масок не из-за нарушения газообмена и нехватки, а потому что легким приходится прилагать больше усилий для вдохов и выдохов.

Ранее в Москве и Подмосковье власти начали проверки соблюдения масочного режима в общественных местах. В ходе рейдов проверяющие обнаружили ряд нарушений, из-за которых некоторые столичные магазины были закрыты.

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