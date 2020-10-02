Продажа туров с кешбэком возобновится 15 октября

В программу включили двухдневные путешествия

Второй этап распродажи туров с кешбэком пройдет с 15 октября по 5 декабря.

Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. В программу включили поездки от двух ночей. Это значит, что кешбэк можно получить даже с путешествий выходного дня, передает "Интерфакс".

Кроме того, Ростуризм убрал требование по минимальной стоимости проживания. Теперь возврат в размере 20% будет доступен при покупке тура любой цены. При этом максимальный размер кешбэка увеличился до 20 тысяч рублей.

"Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими и доступными для наших граждан", - отметила Догузова.

Федеральная программа по возврату части средств, потраченных на путешествие по стране, стартовала в России 21 августа.

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