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Оперштаб напомнил о штрафах за нарушение указа Собянина об удаленке

15:53
  • пятница
  • 02 октября 2020

Максимальное наказание – миллион рублей или приостановка деятельности

Московским предпринимателям и руководителям компаний напомнили о наказаниях за невыполнение указа мэра столицы об обязательной доле сотрудников на удаленке. Должностным лицам грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели без юридического лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.
"Удаленка" в Москве станет обязательной с 5 октября

Более серьезным будет наказание, если несоблюдение требований привело к причинению вреда сотрудникам. В таком случае должностные лица будут оштрафованы на сумму до 500 тысяч или дисквалифицированы на срок от 1 до 3 лет, а предприниматели без юрлица и юридические лица заплатят до 1 миллиона рублей – либо же их деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток. Такие же меры предпримут власти, если нарушение зафиксировано повторно, пишет оперштаб в своем Telegram-канале.

Если нарушение выявит Роспотребнадзор во время проверки, то должностных лиц и предпринимателей без юрлица оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей, а юридических лиц — до 500 тысяч рублей, или приостановят их деятельность на срок до 90 суток.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ накануне. В соответствии с ним, московские компании должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. А 2 октября столичные власти рекомендовали увеличить эту долю до 50%. Такая мера сократит число людей в транспорте и общественных местах и позволит остановить распространение коронавируса.

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