В Киеве произошел взрыв во дворе здания антикоррупционного суда

Инстанция расценила инцидент как вмешательство в свою работу

В Киеве произошел взрыв во дворе Высшего антикоррупционного суда. Как сообщила пресс-служба инстанции, инцидент произошел в ночь на 1 октября. В результате взрыва повреждения получил фасад здания суда.

"По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении суда в фейсбуке.

В настоящий момент на месте взрыва работают правоохранители, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Высший антикоррупционный расценивает происшествие как вмешательство в свою деятельность. Суд продолжает работать в штатном режиме.

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