В Киеве произошел взрыв во дворе здания антикоррупционного суда

Инстанция расценила инцидент как вмешательство в свою работу
В Киеве произошел взрыв во дворе Высшего антикоррупционного суда. Как сообщила пресс-служба инстанции, инцидент произошел в ночь на 1 октября. В результате взрыва повреждения получил фасад здания суда.
"По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении суда в фейсбуке.
В настоящий момент на месте взрыва работают правоохранители, они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Высший антикоррупционный расценивает происшествие как вмешательство в свою деятельность. Суд продолжает работать в штатном режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"