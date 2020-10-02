ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлен шорт-лист онлайн-фестиваля уличных мультфильмов

16:22
  • пятница
  • 02 октября 2020

Победителей объявят до 31 октября

Организаторы онлайн-фестиваля уличных мультфильмов объявили шорт-лист работ школьников. В их числе — пластилиновый мультфильм о "мышиной свадьбе", видеосюжет про трогательное спасение семьи из блокадного Ленинграда и спортивный видеоочерк про коронавирус.

С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте проекта www.cartoonfest.mobi. Имена победителей будут опубликованы на сайте конкурса до 31 октября 2020 года.

До 15 октября авторитетное жюри будет оценивать работы на предмет оригинальности и актуальности видеоэссе, удачного использования средств для передачи выразительности  идеи, учитывая при этом, что сюжеты сняты детьми и созданы с помощью мобильного телефона. 

Как сообщается на сайте инфоцентра правительства Москвы, изначально творческий баттл планировался только среди школьников Москвы, однако на конкурс откликнулись и в других регионах страны.

В жюри вошли киностудия "Союзмультфильм", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и компания "Той Рой Медиа", мастер авторских кукол Наталья Косухина. Победителей ждут призы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультипликационного фильма "Ну, погоди!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.