Объявлен шорт-лист онлайн-фестиваля уличных мультфильмов

Победителей объявят до 31 октября

Организаторы онлайн-фестиваля уличных мультфильмов объявили шорт-лист работ школьников. В их числе — пластилиновый мультфильм о "мышиной свадьбе", видеосюжет про трогательное спасение семьи из блокадного Ленинграда и спортивный видеоочерк про коронавирус.

С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте проекта www.cartoonfest.mobi. Имена победителей будут опубликованы на сайте конкурса до 31 октября 2020 года.

До 15 октября авторитетное жюри будет оценивать работы на предмет оригинальности и актуальности видеоэссе, удачного использования средств для передачи выразительности идеи, учитывая при этом, что сюжеты сняты детьми и созданы с помощью мобильного телефона.

Как сообщается на сайте инфоцентра правительства Москвы, изначально творческий баттл планировался только среди школьников Москвы, однако на конкурс откликнулись и в других регионах страны.

В жюри вошли киностудия "Союзмультфильм", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова и компания "Той Рой Медиа", мастер авторских кукол Наталья Косухина. Победителей ждут призы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"