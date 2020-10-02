Испания ввела жесткий локдаун в 10 городах страны

Изоляция затронула более 4,5 миллиона человек

Власти Испании ограничили въезд и выезд из Мадрида и еще девяти близлежащих городов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Ограничения будут действовать как минимум две недели. Они вступят в силу 2 октября в 22:00 по местному времени.

Новые меры затронут порядка 70% жителей региона – это более 4,5 миллиона человек, передает ТАСС. Испанцы смогут покидать свои дома, ходить на работу и учебу, но выезжать за пределы города – нет. За нарушение карантинного режима преусмотрен штраф от 601 евро (от 54,6 тысячи рублей).

Столица и города автономного сообщества Мадрид сильнее всех пострадали от коронавируса в Испании. С начала пандемии в стране выявлено более 778,6 тысячи заболевших. Скончались 31 973 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"