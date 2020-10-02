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В Нагорном Карабахе возросла интенсивность боев

18:12
  • пятница
  • 02 октября 2020

Армения и Азербайджан не спешат садиться за стол переговоров

В зоне Нагорно-Карабахского конфликта возрастает интенсивность боёв. В пятницу в непризнанной республике сообщили об обстреле столицы со стороны армии Азербайджана. Администрация карабахского президента заявила о подготовке соразмерного ответа. В Баку обвинили противника в новых атаках с использованием тяжелого вооружения. Ереван заявил о готовности к диалогу и  одновременно перевёл все воинские соединения в полную боевую готовность.

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Несмотря на призывы международного сообщества и стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, прекратить огонь и начать переговоры, бои в регионе не утихают уже пятые сутки. Кипят они и в информационном пространстве. Стороны обмениваются воинственными заявлениями и обвинениями в адрес друг друга. Минобороны Армении, к примеру, утром сообщило, что Азербайджан использует запрещенные кассетные боеприпасы. А также намеренно наносит удары по мирным населенным пунктам, включая Степанакерт, где сегодня подвели итоги первой недели этой войны.

"С начала конфликта армянские военные сбили десять вертолетов и пять самолетов противника. По данным на восемь утра пятницы, азербайджанская сторона также потеряла 205 танков, 107 беспилотников и одну артиллерийскую установку. Погибли 1750 военнослужащих армии Азербайджана", - заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян.

Потери армянской стороны, по её же данным, в разы меньше. Речь идёт о 157 погибших. Однако с этой цифрой, разумеется, не согласен официальный Баку. Там считают, что убитыми Ереван потерял в разы больше. Не говоря уже про технику, кадры уничтожения которой Минобороны Азербайджана публикует каждый день. Видео с беспилотников фиксируют точные попадания по укрепрайонам армяно-карабахских сил, которых азербайджанские военные также обвиняют и в нанесении ударов по мирным селам.

"Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства обороны Азербайджана не обстреливать наши населенные пункты, села Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района в настоящее время подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Среди мирного населения есть убитые и раненые. Мы заявляем, что с нашей стороны будут приняты адекватные ответные меры", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Тяжелое вооружение в этом конфликте применяется все чаще. Речь идет о мощных дальнобойных гаубицах и системах залпового огня. Прошедшей ночью, по данным минобороны Армении, противник вел обстрелы из установки "Смерч".  Системы ПВО отработали четко, подчеркнули в Ереване, который, кстати, несмотря на воинственную риторику, все же заявляет о готовности прекратить огонь.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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