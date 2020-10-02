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Автобус с журналистами из России попал под обстрел в Карабахе

16:53
  • пятница
  • 02 октября 2020

Никто не пострадал

Автобус с российскими и армянскими журналистами попал под артиллерийский обстрел в Нагорном Карабахе.
Чичерина попала под обстрел в Карабахе

Как сообщает РИА Новости, никто не пострадал. Помимо журналистов, в автобусе находился американский волонтер, постоянно работающий в Ереване.

"На выезде из Мартакерта, когда автобус проезжал мимо позиций военных, накрыло неожиданно начавшимся артобстрелом. Рядом с автобусом раздался взрыв, взрывной волной выбило боковое стекло. Журналисты попадали на пол салона автобуса. Автобус проехал еще немного, после чего было принято решение остановиться и спрятаться в укрытие", - рассказал корреспондент агентства.

Накануне под обстрел в Карабахе попали журналисты России, Франции и Армении. Представители французских СМИ получили серьезные травмы.

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