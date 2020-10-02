Мишустин прокатился за рулем комбайна в Ростовской области

Премьер посетил завод "Ростсельмаш"

Программа субсидирования для отечественных производителей сельхозтехники будет расширена в следующем году. Правительство примет меры для поддержки экспортного потенциала российских предприятий. Об этом заявил Михаил Мишустин во время поездки в Ростовскую область.

В регионе глава правительства посетил завод "Ростсельмаш", особое внимание уделив цеху, который работает по программе импортозамещения и производит коробки передач для тракторов. Ранее эти детали приходилось заказывать в Японии. Также премьер осмотрел технику, которую делают на "Ростсельмаше", и проехал по территории предприятия за рулем комбайна, передает "ТВ Центр".

После Михаил Мишустин направился в колледж связи и информатики. Там он пообщался с директорами, преподавателями и студентами средних профессиональных учреждений.

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