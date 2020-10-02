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Мишустин намекнул повару из Златоуста на работу в правительстве

17:38
  • пятница
  • 02 октября 2020

Премьер-министру испекли торт

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве всегда найдут работу тому, кто является профессионалом своего дела.

В ходе своей рабочей поездки в Ростов глава кабмина пообщался с преподавателями и студентами колледжей. Повар из Златоуста рассказал, что с утра приготовил для него торт. Он отметил, что пока не сможет угостить премьера сладким и пригласил его в свой город.

Также повар рассказал, что однажды приготовил пасту карбонара и его тут же приняли на работу, передает РИА Новости.

"Если что, у нас всегда в правительстве найдется место для профессионалов", - ответил Мишустин.

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