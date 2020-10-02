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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

17:37
  • пятница
  • 02 октября 2020

Президент России вновь призвал остановить военные действия в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Армении выразили озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока.

"Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Ранее президенты России, Франции и США (Владимир Путин, Эммануэль Макарон и Дональд Трамп) выразили соболезнования семьям погибших при боях в Нагорном Карабахе, а также призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня.

Видео: заявление Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе

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