На Украине вступил в силу приговор Януковичу

Экс-президент заочно осужден на 13 лет лишения свободы

На Украине вступил в силу приговор в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.

Как сообщил РИА Новости украинский прокурор Руслан Кравченко, прокуратура намерена потребовать от России выдать Януковича для отбывания им наказания на территории Украины.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу. Защита политика считает это решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины.

По делу о госизмене экс-президент заочно осужден на 13 лет лишения свободы.

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