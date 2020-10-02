На Украине вступил в силу приговор Януковичу

Экс-президент заочно осужден на 13 лет лишения свободы
На Украине вступил в силу приговор в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.
Как сообщил РИА Новости украинский прокурор Руслан Кравченко, прокуратура намерена потребовать от России выдать Януковича для отбывания им наказания на территории Украины.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Януковичу. Защита политика считает это решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины.
По делу о госизмене экс-президент заочно осужден на 13 лет лишения свободы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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