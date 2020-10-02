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Кудрявцева выиграла суд против продюсера "Ласкового мая"

18:11
  • пятница
  • 02 октября 2020

Разин сильно оскорбил телеведущую

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла первый суд у продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина.
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49-летняя Кудрявцева защищала свою честь, достоинство и деловую репутацию – ей не понравилось, что в свое время Разин назвал ее женщиной легкого поведения и заявил, что она родила своего сына не от музыканта группы Сергея Ленюка. Продюсер "Ласкового мая" был уверен, что Кудрявцева мешала Ленюку строить карьеру и "погубила в нем звезду".

Оскорбленная телеведущая не стала пропускать подобное мимо ушей и подала на Разина в суд. Слушание состоялось 2 октября. Кудрявцева намерена получить с продюсера 2,5 миллиона рублей компенсации, пишет StarHit.

"Я взрослый человек и обладатель недюжинного терпения, но иногда даже моему терпению приходит конец <…> Первый суд выигран. Идем дальше", - написала Кудрявцева в Instagram, сопроводив пост фотографией у Савеловского суда.

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