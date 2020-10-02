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Ефремов обвинил Пашаева в гипнозе

18:51
  • пятница
  • 02 октября 2020

Суд получил новую жалобу актера

Актер Михаил Ефремов подал новую жалобу на свой приговор и заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева.
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Заслуженный артист России рассказал, что хотел раскаяться в случившемся, но адвокат уговорил его занять другую позицию и отказаться от признательных показаний, передает ТАСС.

"Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу. Моя задача - во всем с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз. Я полностью попал под его влияние", - рассказал Ефремов.  

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

В ходе судебного процесса адвокат Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор.

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