Маски, дистанция и удаленка: как Россия борется с распространением COVID-19

Власти пока не собираются вводить дополнительные ограничения

В России, как и по всему миру, с приходом осени фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Сегодня зарегистрировали более 9 тысяч заразившихся, суточный прирост за месяц увеличился вдвое, а в Москве и вовсе вчетверо. Количество новых случаев непрерывно растет в течение 19 дней. Врачи уверены, что основная причина - в осеннем ослаблении иммунитета и в массовом игнорировании населением средств защиты. А потому, раз уж докричаться до граждан не получается, до них попробуют достучаться. В Москве полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро - за отсутствие маски будут штрафовать по пять тысяч рублей. Идут проверки в магазинах - также на предмет ношения масок и перчаток. Кроме того, с понедельника столичные работодатели обязаны перевести на удаленку до 30% сотрудников, а рекомендовано – 50%. Московские школьники проведут на каникулах, которые начинаются 5 октября, две недели - власти города принимают все меры, чтобы снизить распространение коронавируса. Президент, особо отметив, что понимает людей, уставших от ограничительных мер, подчеркивает, что россияне столкнулись с очень опасным противником, и это тоже нужно понимать.

В Москве из-за нарушений масочно-перчаточного режима продолжают штрафовать и закрывать магазины, рестораны, салоны красоты. Вот проверяют фитнес-центр – посетители без масок, нет обеззараживателей воздуха.

В этом супермаркете дезрастворы готовятся на глаз. Получается, никакой пользы от них и нет. Ни один из сотрудников не обследован на коронавирус. Температуру тоже никому не измеряют. Из-за отсутствия масок, бактерицидных ламп и дезинфицирующих средств приостановлена работа Коптевского рынка.

"На сегодняшний день 62 магазина торговли уже закрыто - я имею ввиду продовольственной торговли, плюс к ним добавляется несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка 7 магазинов непродовольственной торговли, ну и несколько парикмахерских и салонов красоты", - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Штрафуют и простых москвичей. Только на транспорте за 4 месяца штрафы за отсутствие маски выписали 85 тысячам пассажиров. Хотя купить эти маски на кассе и в специальном аппарате в метро совсем не проблема. Тем более, что с 1 октября цена стала значительно ниже – всего 5 рублей. Вот, казалось бы, чего проще, побеспокоится о здоровье своем и окружающих, но далеко не все на это идут.

"Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, не всегда верят, что весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней, власти и управления - очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты", - сообщил президент Владимир Путин.

"Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем", - объяснила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Маски, социальное дистанцирование, удаленка. Столичные власти - в режиме повышенной готовности. Нагрузка на медиков растет с каждым днем.

"Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3000 в сутки. Растет и количество госпитализированных, количество тяжелых больных. Сегодня количество госпитализаций из-за коронавируса приблизилось к 1000 человек. В 2 раза больше, чем еще 2 недели тому назад", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впрочем, Собянин уверен, что через несколько месяцев пандемия пройдет, а второй волны, которая захлестнула сейчас Европу, у нас нет.

"Второй воны как таковой нет. Почему? Потому что второй волной обычно называют вторичные заболевания. Тех, которые переболели. Этого нет. Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев, человечество поборет ее и будет нормально дальше развиваться и жить. Если мы будем наплевательски ко всему этому относиться, то вероятность того, что придется принимать жесткие меры, очень высокая. Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами сами будем вести", - заявил мэр столицы.

Пока же московские власти требуют соблюдения предписанных мер безопасности – так, возможно введение санкций в отношении предприятий, не соблюдающих перевод сотрудников на удаленную работу. А столичные и подмосковные школьники на каникулах пробудут на неделю больше - с 5 по 18 октября. Родители должны понимать, что в этот период стоит ограничить прогулки детей по магазинам, местам большого скопления людей. Продление каникул — это важная профилактическая мера против пандемии.

"Доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее. Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%", - говорится в сообщении Собянина на его личном сайте.

Именно поэтому не выходить из дома с понедельника попросили и пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Продукты и лекарства доставят. Накануне колл-центр по ситуации с коронавирусом проверил Сергей Собянин. С апреля на горячую линию уже поступило более 17 тысяч звонков от пожилых москвичей.

Впрочем, по данным Роспотребнадзора, в большинстве российских регионов ситуация стабильная. В 6 из 8 федеральных округов значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости коронавирусом нет. И вводить какие-то особые ограничения нет нужды. Чем многие и пользуются.

- Почему вы именно ко мне подошли? - Потому что вы без маски, я вам хотел напомнить. - Без маски тут каждый второй человек.

А вот в Свердловской, Ростовской области и Краснодарском крае пассажиров без масок и перчаток не пускают в общественный транспорт. И это не пустые предосторожности. В Забайкалье уже приходится разворачивать дополнительные койки - сейчас в регионе заполнены почти все коронавирусные отделения. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 увеличивают и в Алтайском крае и в Ленинградской области. Впрочем, к этому были готовы.

"Сейчас все отработано, очень четкая схема, алгоритм, по которому мы работаем, все нюансы, тонкости - все предусмотрено до мелочей, поэтому работать сейчас легче", - сказала фельдшер выездной бригады скорой помощи Екатерина Бухарова.

Легче еще и потому, что в России разработана первая в мире вакцина "Спутник V". И она уже поступила во все регионы страны. Сделать прививку могут люди из группы риска. Прежде всего — медицинские работники. Более того, уже запатентована и вторая вакцина, разработанная в Новосибирском "Векторе". Отработан и механизм "иммунного ответа" всего общества.

"Во время пандемии мы начали проходить многие процедуры кратно быстрее, чем раньше. Строить быстрее, чем раньше. Решать сложнейшие вопросы быстрее, неформально, единой командой", - сказал Собянин.

Применяли меры, порой, беспрецедентные. Москва еще весной приняла на себя самый сильный удар пандемии и выработала эффективную тактику.

"Эти меры где-то создавались и разрабатывались, может быть, где-то на ощупь, потому что мы не были в такой ситуации, не только Россия, но и вообще никто в мире. Сегодня видим, что после введения ряда мер законодатель заговорил о необходимости изменения Трудового кодекса, чтобы люди были защищены и по этому направлению. Здесь Москва сделала очень много, и усилия, которые были сделаны, они полезны для всех, для всей страны", - сообщил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

А теперь и для всего мира. Известно, что желание испытать нашу вакцину изъявили добровольцы в Индии, Бразилии, Арабских Эмиратах. Более миллиарда доз. Заявки на российскую вакцину подали более 40 стран мира. В столице первая крупная партия вакцины появится уже в ноябре-декабре. А пока – маски, перчатки и забота о ближних.

Елена Макарова, Татьяна Каминская, Александр Званцев. "В Центре Событий".

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