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Пригожин похвалил Плющенко и Рудковскую за выбор имени новорожденного сына

19:05
  • пятница
  • 02 октября 2020

Мальчик вырастет талантливым

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия воодушевились примером семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко и заявили, что тоже хотят завести совместного ребенка.
Рудковская показала трогательное видео с сыновьями

Накануне стало известно, что 45-летняя Рудковская 25 сентября стала мамой в четвертый раз. Она подарила мужу сына Арсения.

"Когда мне вчера сказали, что у Яны родился сын, я обалдел. Это было строжайшей тайной. Они молодцы, решают главную проблему в нашей стране - демографическую. Мы с удовольствием бы это тоже сделали, но пока не получается", - рассказал Пригожин в интервью "Пятому каналу".

Продюсер очень обрадовался, что Рудковская и Плющенко назвали малыша Арсением – ведь именно так зовут их с Валерией младшего сына.

"Мне приятно, что Яна и Женя называли сына Арсением в честь нашего сына Арсения. Значит, вырастет талантливый парень", - добавил он.  

У 59-летнего Пригожина уже есть трое детей от предыдущих браков. У 52-летней Валерии - двое сыновей и дочь от продюсера Александра Шульгина. Пригожин считает их родными детьми.

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