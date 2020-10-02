Рыба с кефиром и гречка с "китикетом": горячее питание в школах все еще далеко от идеала

В ОНФ фиксируют жалобы родителей и учеников

Вот уже месяц как всех учеников младших классов по всей России кормят бесплатными горячими завтраками. И вот уже месяц как родители и дети жалуются на меню, качество еды и степень ее прогретости. По словам министра просвещения, только к ним поступает в день до 50 звонков, а есть еще и отдельный портал на Госуслугах, где можно подробно изложить свои замечания, и горячая линия "школьный завтрак" от ОНФ. Отдельно за качеством следят специалисты Роспотребнадзора и родительские комитеты. О необходимости контроля говорил на неделе и президент России Владимир Путин. Обеды и завтраки в школах не должны стать формальностью, потому что они бесплатные. Они слишком важны для развития детей. А дети, согласно Конституции и банальному здравому смыслу, наше все.

Эту кашу уже точно ничем не испортишь. А вот таким кексом и увечья можно нанести. Родители ученика одной из школ Липецка просят разобраться, почему в супе плавает что-то похожее на гусеницу. За чай в одной из школ Новосибирска родителей попросили доплатить, якобы он не входит в бесплатное школьное питание. Жалобы дошли даже до президента.

"Я еще раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора: нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем, и, если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем", - заявил Владимир Путин.

Ситуацию под контролем держит и министерство просвещения. Ежедневно туда поступает порядка 50 жалоб на качество школьного питания. Две тысячи обращений за месяц работы "горячей линии" зафиксировали активисты Общероссийского народного фронта.

"Башкортостан. В школе №7 одномоментно дают и рыбу, и кефир. Обед состоит из гречки с "китикетом" - так назвал ребенок свою еду. В Саратовской области кормят только вторыми блюдами, холодная и непонятная еда. Ребенок не доволен. Вот, собственно, поступают обращения с такими примерами. Нам родители присылают фотографии, где норма настолько мала, что ребенку не хватит даже на час", - рассказал координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.

Хотя, по словам специалистов, в школе ребенок должен получать от 40 до 60% суточной нормы калорий. Физические и умственные нагрузки у школьников большие, аппетит, как правило, хороший. Только вот гастрономические пристрастия у всех разные.

Каким именно будет меню - сегодня определяет муниципалитет, а не директор школы. Многие заключают контракты на поставку с комбинатами питания, которые, кстати, устраивают "дни открытых дверей" и дегустации для родителей.

В других школах готовят в своих столовых, стараясь чередовать рацион. У некоторых даже есть профили в соцсетях, где выкладывают школьную еду. Уложиться нужно в 60-80 рублей – это средняя стоимость завтрака.

"Что касается бесплатного питания, которое у нас финансируется государством, наверное, пора уже увеличивать стоимость. Это нужно для того, чтобы сделать более широкий ассортимент в меню. Внести те же фрукты", - предложила директор школы №33 в Нижнем Тагиле Ирина Шосман.

"Не только калорийность, но и качественный состав, и витамины, и микроэлементы должны там быть. Для этого должны быть разработаны рационы. Они есть, но они не полностью обеспечивают. Сейчас мы на своей группе разбирали - и министерство просвещения, и Минздрав, который разрабатывает эти рационы. Немного запаздывают, но наладим работу", - заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

А ведь сделать это должны были еще к 1 сентября. Задачу обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием президент поставил в своем послании Федеральному собранию в январе этого года. К июлю необходимых для этого условий не было в 27 российских регионах: 400 школ не имели пищеблоков, 1800 помещений не соответствовали санитарным нормам. Долгое время организацией школьного питания занимались региональные власти. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Астраханской области младшеклассники итак питались бесплатно. В других регионах вместо этого "кормили завтраками" в переносном смысле, предлагая перенести сроки исполнения президентской инициативы на год, а то и на два.

Однако обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным питанием именно к началу этого учебного года было принципиальным решением. К сентябрю все без исключения регионы получили необходимые федеральные деньги – это почти 16,5 миллиарда рублей, передает "ТВ Центр".

"Система только запущена и многие школы, пищеблоки были не готовы к тому, что массово будут кормить бесплатным горячим питанием детей. Где-то идет процесс по замене оборудования в пищеблоках, чтобы еда была не только вкусная, но и горячая. Где-то идет доукомплектование столовой современной мебелью", -объяснил Гетта.

"Сейчас эта работа началась, не все регионы отнеслись к ней добросовестно. Некоторые регионы деньги, как говорится, притырили. Это плохо. Их тоже надо поправлять", - добавил Онищенко.

При чем не без участия самих родителей. В ОНФ призывают чаще интересоваться у своего чада, чем его кормили на завтрак. К тому же по новым правилам представитель родительского комитета может входить в так называемую бракеражную комиссию – лично дегустировать и проверять, чтобы чай был сладким, кекс мягким, а каша горячей и без комочков.

Бесплатное школьное питание сегодня получают 7 миллионов младшеклассников. За счет этого, подсчитали эксперты, их родители в среднем экономят полторы тысячи рублей в месяц. Сумма – приличная, особенно в нынешней экономической ситуации, а потому треть всех звонков, поступивших на горячую линию Минпросвещения - слова благодарности.

Матвей Шестаков, Татьяна Каминская, Александр Козликин. "В Центре Событий".

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