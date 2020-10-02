"Чрезвычайно важная вещь": Путин назвал конечную цель программы соцконтракта

Главное - чтобы люди смогли заработать деньги и прокормить семью, указал президент

Давняя идея "сбережения и размножения народа российского" на этой неделе была еще раз со всем усердием проработана на самом высоком уровне. В режиме видеоконференции прошло юбилейное и расширенное заседание президиума Госсовета. Главная цель разговора – конкретные меры по повышению качества жизни в нашей стране. Это сама суть указа о национальных целях развития страны до 2030 года, главный ориентир для оценки качества работы всех руководителей. И никакие трудности, подчеркнул президент Владимир Путин, не могут изменить эти цели. Так что никому не стоит откладывать выполнение поставленных задач "на потом". Потом, напомнил Путин, будет "суп с котом", и тем, кто не справится с поставленными задачами, придется, судя по всему, его "откушать".

Из Москвы до Крыма на автомобиле или автобусе путь, конечно, не близкий. 1900 километров в один конец. Однако именно таким способом на полуостров прошедшим летом добиралось больше 70% туристов, беспристрастно фиксируя и то, как изменилась эта дорога буквально за год.

- И вот этого моста тоже не было. И соседней дороги.

То, что добираться до черноморского побережья России, действительно, стало проще, - уже свершившийся факт. Построены новые дороги. Объезды городов и эстакады над железнодорожными переездами. Это позволило сократить время в пути. Однако супербыстрым этот маршрут пока так и не стал. Независимо от того, как вы путешествуете: на автомобиле или поездом.

"Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, там гораздо больше времени требуется. Или доехать от Керченского пролива до Сочи по серпантину – попробуй с детьми там прокатись на машине. Всё это можно и нужно сократить по времени, причём при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения. И надо это сделать", - заявил Путин.

Поручение правительству проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, президент даёт прямо во время совещания. Несмотря на все сложности, уверен Путин, стране необходимо быстро двигаться вперед, чтобы к 2030 году решить национальные задачи. Среди них - сбережение здоровья и благополучие людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни. Укрепление экономики и повсеместное внедрение цифровых технологий.

"Сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных, системных, проблемных вопросов на потом: сейчас что‑то такое попроще сделаем, а потом… Чтобы не было так, как в народе говорят: "потом суп с котом". Чтобы работа шла. Повторяю ещё раз: не откладывать на потом то, что должны сделать сегодня. И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим", - сказал глава государства.

При этом работать нужно так, чтобы каждый россиянин чувствовал положительные изменения на себе, считает президент. Причем это ощущение перемен должно возникнуть уже в 2021 году. Именно тогда появится первый эффект от реализации национальных проектов, исполнение которых пристально контролируют, анализируя десятки показателей. Но главным из них, настаивает мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий одну из рабочих групп Госсовета, по-прежнему остается мнение граждан.

"Потому что все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей", - отметил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" Сергей Собянин.

Граждане должны иметь возможность передвигаться по хорошим и безопасным дорогам. Получать качественную и бесплатную медицинскую помощь. Образование. Государственные услуги, не выходя из дома. Улучшать жилищные условия.

"Нужно стремиться к тому, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов российских семей улучшали свои жилищные условия, чтобы они переезжали в новые, более комфортные и просторные дома и квартиры. И для этого нам необходимо нарастить объём строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год", - сказал Путин.

То, что это очень амбициозные цели, говорит и президент. Амбициозные и выполнимые. Та же программа льготной ипотеки подстегнула покупательский спрос на новое жильё, позволив строительной отрасли пережить кризис, связанный с коронавирусом. Поддержку в это непростое время получили и сотни предприятий. А также граждане, социальные обязательства перед которыми государство продолжит исполнять и впредь.

"Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль бюджетных денег должен идти на улучшение жизни людей", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Все это прописано в проекте бюджета, который на неделе поступил в Госдуму. Впервые, кстати, не в виде огромных стопок бумаг, которые перевозят на тележке, а почти полностью в электронном формате. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2021 году составят почти 19 триллионов рублей. А расходы - 21,5. При этом за три года на национальные проекты планируется потратить свыше 7,5 триллиона. Из них 116 миллиардов пойдут на программу "Социальный контракт".

"Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе. Чтобы у семьи появился дополнительный долгосрочный источник дохода, гражданин в рамках социального контракта может получить помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении сложной жизненной ситуации, а также в ведении личного подсобного хозяйства", - рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

В том, что это, действительно, работает, смогли убедиться уже сотни тысяч россиян, чей доход оказался ниже прожиточного минимума. Среди них и многодетная мать-одиночка Нина Бесчастная из Ростова-на-Дону, получившая в рамках социального контракта помощь от государства и открывшая на эти деньги свое ателье.

"Деньги соответственно возвращать не надо. Просто отчиталась, что я потратила. В каких объемах, в какой срок", - объяснила Нина Бесчастная, индивидуальный предприниматель.

А мужу Ольги Гужевой из Коми социальные службы в рамках этой программы помогли с переобучением: "Он решил пройти переобучение на грузовые автомобили с прицепом, чтобы найти более высокооплачиваемую работу".

Сейчас этот проект реализуется в 21 регионе. Среди них и республика Удмуртия, где тоже хватает положительных примеров.

"Я буквально за три часа до мероприятия позвонил семье в Балезинском районе Удмуртской Республики. Пятеро детей, замечательная семья, они живут в частном доме, на земле. За неимением техники решили продавать кормилицу – корову. Заключили социальный контракт с ними, купили они мотоблок. Сейчас молоко, творог, сметана, масло – всё это продают", - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Конечная цель - чтобы люди, как в случае, о котором рассказал Бречалов, в селе в Удмуртии могли деньги зарабатывать и семьи кормить. Вот конечная цель. Поэтому я вас прошу с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрироваться. Чрезвычайно важная вещь. На этом просто нельзя останавливаться. Если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат", - подчеркнул Путин.

А реальным результатом будет снижение уровня бедности в стране, на что и рассчитана программа "Социальный контракт". За три следующих года программой смогут воспользоваться свыше одного миллиона человек.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Павел Ермоленко, "ТВ Центр".

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