Как не стать жертвой харизматичного манипулятора

Нужно тренировать свой эмоциональный интеллект

Ученые нашли безукоризненно точный ответ на вопрос: "В чем сила?". Похоже, теперь уже не тайна, что именно создает великих политиков, которым подчиняются миллионы и которые поворачивают колесо истории. Все дело в "эмоциональном интеллекте". Его еще называют харизмой, обаянием, которому невозможно противостоять. А стоило бы - убеждены специалисты.

Молодой, но самый влиятельный мыслитель в области управления по версии организации "Thinkers 50" Адам Грант утверждает, что эмоциональный интеллект лежал в основе многих величайших событий нашей истории. Именно благодаря ему мыслителям, политикам, революционерам удавалось зажигать толпу своими идеями и вести ее за собой. Однако эмоциональный интеллект может служить как во благо, так и во зло.

"Эмоциональный интеллект делится на две сферы. Первая касается собственных эмоций. Это способность осознавать, что я чувствую и переживаю. Это способность называть свои переживания, разобраться в причинах, почему у меня возникают те или иные эмоции. А также это способность к саморегуляции, и к тому, чтобы направить эмоции таким образом, чтобы они не причинили вреда ни себе ни окружающим", - рассказал психолог Илья Шабшин.

А вот с этим сложнее. Вторая часть эмоционального интеллекта - способность сопереживать. Непросто угадывать, считывать чувства других людей и влиять на них. Это еще называют эмпатией. Обладателей всеми этими качествами считают харизматиками. Они способны с легкостью расположить к себе, заставить себя слушать. Но вопрос в том, какие цели они преследуют?

"Если у меня благие намерения, если у меня хорошие мысли, добрые и светлые, то я настраиваю аудиторию на этот лад. Или я хочу, чтобы людям стало, условно говоря, хуже. Человек, хорошо владеющий собой или тонко чувствующий тех, с кем он общается, может так или иначе воздействовать на чувства других людей, а соответственно управлять ими в своих целях", - объяснила клинический психолог Наталья Федына.

Психолог привела в пример Мартина Лютера Кинга и его знаменитую речь “У меня есть мечта”. Выступление считается шедевром ораторского искусства. Чтобы так воздействовать на толпу нужен мощный эмоциональный интеллект. Способность распознавать и осознавать свои эмоции и внушать их толпе. Но, к сожалению, в нашей истории такими навыками обладали и люди далекие от добродетели.

Влиятельный в XX веке лидер, осознавая мощь эмоций, годами изучал эмоциональное воздействие своего языка тела. Тщательная отработка жестикуляции и анализ собственных движений сделали его "абсолютно чарующим оратором", отметил историк Роджер Мурхаус. Звали этого человека Адольф Гитлер.

Исследования показали, что люди с развитым эмоциональным интеллектом нередко используют его в корыстных целях. И простые манипуляции с окружающими лишь меньшее из зол, передает "ТВ Центр".

"Есть же много историй про секты, в которых, например, руководители направляли своих последователей на убийство. Как правило лидеры этих сообществ, они очень умны, они очень сильные и харизматичные, за ними идут. И, в том числе, я думаю, они обладают достаточно высоким уровнем эмоционального интеллекта, потому что они могут управлять собой", - рассказала Федына.

Яркий пример такого управления - религиозная секта “Храм народов” или Джонстаун, существовавшая в США в конце 70-ых. Ее лидер обвинялся в нескольких убийствах и терять ему было нечего. Перед прибытием ФБР он убедил своих последователей в необходимости суицида. Его не ослушался никто. Свели счеты с жизнью более 900 человек.

Но есть и хорошие новости. Чтобы не попасть под влияние чужого эмоционального интеллекта можно и нужно развить свой. Главное, не затягивать. Лучше этим заняться в молодом возрасте, пока ум еще "гибкий". Психологи говорят, что очень хорошо помогает театр. Станиславский в свое время придумал целую серию упражнений для развития эмоционального интеллекта. Но все же, чтобы также вести за собой огромные массы, как это делали Ленин, Черчилль, Кеннеди или Мартин Кинг нужна природная харизма, говорят исследователи. Да и "выстрелили" они ровно тогда, когда этого требовало общество. Но это не повод не работать над собой.

"Харизматичность может быть более или менее камерной. У человека могут быть, предположим, у музыкального исполнителя не миллион поклонников, а, например, 5000 или даже 200. Но для этих людей он будет являться безусловным обладателем и носителем совершенно выдающихся достоинств и способностей", - заметил Шабшин.

И не только для других людей. Исследователи утверждают, что развитый эмоциональный интеллект для построения карьеры в два раза важнее профессиональных навыков и даже самого IQ. В обычной жизни харизматикам тоже гораздо проще. Они, как и Джон Кеннеди, "могут очаровать птицу, сидящую на дереве".

Александр Огородников. Екатерина Симанович. "В Центре Событий".

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