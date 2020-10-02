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Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС

19:02
  • пятница
  • 02 октября 2020

В МИД России напомнили о союзнических обязательствах

Пакет санкций Белоруссии против ЕС, введенный в качестве ответной меры, будет автоматически применяться в России.

"Обращаем внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - об этом говорится в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой (цитата по ТАСС).

Ранее в пятницу МИД Белоруссии объявил о введении санкций против Евросоюза. Как пояснили в ведомстве, Минску пришлось отреагировать на недружественные действия, хотя Белоруссия выступает против развития конфронтации. Белоруссия отказалась публиковать свой санкционный перечень "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

Лидерам ЕС удалось согласовать ограничительные меры против Белоруссии спустя больше месяца со дня начала протестов в республике, которые вспыхнули после президентских выборов. Президент Александр Лукашенко в санкционный перечень не попал.

Наряду с Брюсселем о санкциях против Минска заявили в Вашингтоне. В "черный список" вошли главы МВД, Минфина и ЦИК страны.

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