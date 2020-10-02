Заразившийся коронавирусом Трамп продолжил "энергично" работать

За его здоровьем будет следить личный врач

Президент США Дональд Трамп, у которого нашли коронавирусную инфекцию, продолжит свою работу во время лечения.

Глава государства изолировался в Белом доме и намерен бесперебойно выполнять свои обязанности, пишет издание argumenti.ru.

"Президент не только в хорошем настроении, он очень энергичен. Сегодня я уже выполнил несколько его поручений", - заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Личный врач президента Шон Конли добавил, что "будет тщательно следить" за состоянием здоровья Трампа и его жены, а в случае необходимости предоставит им квалифицированную медицинскую помощь.

2 октября стало известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Они сдали тесты после заражения COVID-19 советницы президента Хоуп Хикс.

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