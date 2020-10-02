Сенатор Инна Святенко: В столице ведется масштабная работа по социальной адаптации пожилых

В городском клубном пространстве "Мой социальный центр" зарегистрировано уже более 12 тысяч участников

Сенатор Инна Святенко отметила масштаб реализуемых в Москве программ социальной адаптации пожилых, передает АГН "Москва".

Она сообщила, что в городском клубном пространстве "Мой социальный центр" зарегистрировано уже более 12 тысяч участников. В 2012 году в столице планируется открыть 20 дополнительных центров, отметила Святенко.

"В реализации национальных проектов большую роль играют региональные программы. Они позволяют гражданам старшего возраста оставаться включенными в активную социальную жизнь. Департаментом труда и социальной защиты города Москвы ведется масштабная работа по осуществлению и повышению доступности проектов, направленных на социальную адаптацию и самореализацию жителей Москвы старшего возраста", - сказала сенатор.

Речь об успехах Москвы зашла во время онлайн-встречи Святенко с зампредседателем Совфеда Галиной Кареловой и лидерами клубных объединений "Мой социальный центр".

Карелова во время встречи отметила, что в стране реализуется целый комплекс мер по обеспечению доступности и качества медицинской помощи для граждан старшего поколения.

"Необходимо продолжить создавать условия для того, чтобы пожилые люди могли вести привычный образ жизни, как можно дольше оставались здоровыми и активными. На достижение этих целей направлены мероприятия федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Так, с 2020 года расширена программа диспансеризации, в которую включены дополнительные скрининги для людей старше 65 лет", - сказала она.

В четверг, в День старшего поколения, мэр Москвы Сергей Собянин посетил колл-центр Комплекса социального развития столицы. По телефону здесь помогут оформить больничный, окажут социальную поддержку и даже психологическую помощь. Также по видеосвязи мэр пообщался с активными участниками "Московского долголетия".

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