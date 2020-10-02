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Байден сообщил результат теста на коронавирус после дебатов с Трампом

20:28
  • пятница
  • 02 октября 2020

В среду политики находились в непосредственной близости друг от друга

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обнародовал свой результат теста на коронавирус.
Врач рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Трампа

В своем Twitter 77-летний политик написал, что у него не подтвердился COVID-19, несмотря на то, что в среду во время дебатов он находился в непосредственной близости от президента США Дональдом Трампом, у которого нашли коронавирус.

"Я рад объявить, что я и Джилл (супруга Байдена- прим. ред.) показали отрицательные результаты. Спасибо всем за беспокойство. Я надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держите дистанцию и мойте руки", - сообщил Байден.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавируом. Супруги изолировались в Белом доме, за ними будет наблюдать личный врач президента. Трамп чувствует себя хорошо и не планирует прерывать работу.

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