Пугачева сообщила о смерти близкого человека

Певец Александр Кальянов скончался на 74-м году жизни

Певица Алла Пугачева скорбит из-за смерти друга Александра Кальянова. О смерти певца и композитора, который был для нее близким человеком, Примадонна сообщила в соцсети.

"Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное", - написала в инстаграме Алла Пугачева.

Певцу было 73 года. О причине смерти не сообщается.

Как певец и композитор Кальянов дебютировал в 1988 году на "Рождественских встречах" Пугачевой с песней "Старое кафе". До этого он работал звукорежиссером.

С 1986 по 2005 год у Кальянова вышло десять альбомов.

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