Стало известно о самочувствии Мелании Трамп после заражения коронавирусом

Первая леди США рассказала о течении болезни

Первая леди США, жена президента Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила о своем состоянии после заражения COVID-19.

"Спасибо за любовь, которую вы посылаете нам. У меня легкие симптомы, в целом я чувствую себя хорошо. С нетерпением жду скорейшего выздоровления", - написала в твитере Мелания Трамп.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его жены обнаружили коронавирус, в связи с чем они уходят на карантин. "Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", - заявил он.

По данным американского издания Vanity Fair, у Трампа наблюдаются кашель и лихорадка.

Ранее Трамп самоизолировался в Белом доме после выявления COVID-19 у его советницы Хоуп Хикс.

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