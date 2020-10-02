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Стало известно о самочувствии Мелании Трамп после заражения коронавирусом

21:33
  • пятница
  • 02 октября 2020

Первая леди США рассказала о течении болезни

Первая леди США, жена президента Дональда Трампа Мелания Трамп сообщила о своем состоянии после заражения COVID-19.

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"Спасибо за любовь, которую вы посылаете нам. У меня легкие симптомы, в целом я чувствую себя хорошо. С нетерпением жду скорейшего выздоровления", - написала в твитере Мелания Трамп.

2 октября Трамп сообщил, что у него и его жены обнаружили коронавирус, в связи с чем они уходят на карантин. "Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе", - заявил он.

По данным американского издания Vanity Fair, у Трампа наблюдаются кашель и лихорадка.

Ранее Трамп самоизолировался в Белом доме после выявления COVID-19 у его советницы Хоуп Хикс.

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