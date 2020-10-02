Замначальника СИЗО, где сидит Ефремов, задержали за воровство продуктов

Суд отказался его арестовывать

Следователи задержали замначальника московского СИЗО-5 Сергея Мацкевича по делу о растрате.

Его подозревают в краже продуктов у заключенных, пишет издание argumenti.ru. Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Головинский суд Москвы. Суд отказался арестовывать Мацкевича, о чем просило следствие. Вопрос об иной мере пресечения перед судом не ставился.

В свою очередь источник ТАСС сообщает, что замначальника СИЗО-5 отпущен под подписку о невыезде.

К слову, в СИЗО-5 сейчас находится осужденный за пьяное ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов.

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