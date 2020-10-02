В ВОЗ призвали избегать введения жесткого карантина из-за коронавируса

COVID-19 к настоящему моменту удалось изучить

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович призвала по возможности избежать повторного введения жестких карантинных мер в стране.

Локдауны, которые вводились весной 2020 года, нужны были из-за того, что вирус был еще мало изучен, а системы здравоохранения не совсем готовы к тому, чтобы принять всех заболевших. Сейчас ситуация немного другая.

"Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", - заявила Вуйнович в интервью Forbes.

Введение тотального карантина парализует службы здравоохранения, мешает лечить другие болезни (например, сердечно-сосудистые, диабет, рак), негативно влияет на психику людей, добавила сотрудник ВОЗ.

Сейчас важно соблюдать дистанцию, носить маски, максимально защищать работников и пожилых людей. Не исключено ужесточение мер, но на региональном уровне.

"Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но для этого нужно сотрудничество и поддержка общества", - подчеркнула Вуйнович.

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