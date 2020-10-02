ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВОЗ призвали избегать введения жесткого карантина из-за коронавируса

22:34
  • пятница
  • 02 октября 2020

COVID-19 к настоящему моменту удалось изучить

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович призвала по возможности избежать повторного введения жестких карантинных мер в стране.
Испания ввела жесткий локдаун в 10 городах страны

Локдауны, которые вводились весной 2020 года, нужны были из-за того, что вирус был еще мало изучен, а системы здравоохранения не совсем готовы к тому, чтобы принять всех заболевших. Сейчас ситуация немного другая.

"Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", - заявила Вуйнович в интервью Forbes.

Введение тотального карантина парализует службы здравоохранения, мешает лечить другие болезни (например, сердечно-сосудистые, диабет, рак), негативно влияет на психику людей, добавила сотрудник ВОЗ.

Сейчас важно соблюдать дистанцию, носить маски, максимально защищать работников и пожилых людей. Не исключено ужесточение мер, но на региональном уровне.

"Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но для этого нужно сотрудничество и поддержка общества", - подчеркнула Вуйнович.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.